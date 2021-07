Matt Damon y Ben Affleck estaban en la ruina antes de ser famosos

LOS ÁNGELES, California.- El actor Matt Damon confesó que al inicio de su carrera vivió con Ben Affleck y eran tan pobres que no tenían casi nada, pero nunca perdieron la esperanza de triunfar.

En una entrevista que publico The Sun, el actor, de 50 años de edad, detalló que antes de ser famosos, Ben Affleck se fue a vivir a su departamento y dormía en el sofá, después de que la actual pareja de Jennifer López rompiera con su novia de aquel entonces.

Recordó cómo es que Affleck, quien mide alrededor de 1.93 metro de altura, mientras dormía en el sillón de su sala, veía que le colgaban los pies de tan alto que está y él sólo pensaba que la situación era muy graciosa.

“Estábamos tan arruinados, no teníamos puntaje de crédito, no teníamos nada. Entonces la gente decía: ‘No podemos alquilarle (un departamento)’”, recordó.



EL TESORO ESCONDIDO: “GOOD WILL HUNTING”

El actor de “Contra lo Imposible” destacó que en esos momentos no sabían qué hacer, ya que no tenían dinero, sólo un guión de la película “Good Will Hunting”, y una portada del Daily Variety, en la que ambos aparecían en la portada.

“Pero lo que teníamos era el artículo en Daily Variety y estábamos en la portada, decía," Estos dos idiotas venden un guión. Así que llevamos a Variety con nosotros y pensamos: ‘¡Somos estos tipos!’ Mira, ahora tenemos dinero, puedes alquilarnos, te vamos a pagar, y un propietario lo hizo”, agregó.

“Good Will Hunting” se estrenó en 1997 y ganó numerosos premios, incluidos dos Premios Oscar, lo que ocasionó que tanto Affleck como Damon fueron reconocidos internacionalmente.