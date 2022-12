Matías Novoa y Michelle Renaud celebrarán Navidad en familia

Ciudad de México.- Matías Novoa se mostró emocionado al celebrar este 24 de diciembre en familia, aunque nunca ha sido muy afecto a los grandes festejo de la temporada.

Aunque, esta vez el artista se mostró más que enamorado al expresar que pasarán la Noche Buena en familia, como lo deseó su pareja Michelle Renaud.

Trabajando, pero sí vamos a tener el 24 libre, así que vamos a compartir con la familia, viene mi familia que está viviendo en Mérida a visitarme a la ciudad, no soy mucho de salir, prefiero estar ahí con mi hijo, mis perros, vienen mis papás, va a venir mi hermana también, la familia de Mich, entonces vamos a ser un gran grupo”

Contó en entrevista a Televisa Espectáculos.

Primera convivencia

Posteriormente, el artista reveló que será la primera vez que todos convivan. “Se van a conocer ahorita, se van a caer muy bien porque yo ya conozco la familia de Mich, ellos viven acá en la ciudad, entonces es más fácil juntarse con ellos, pero va a estar bien bonito, muy motivado, yo de hecho soy como más de, no celebro mucho estas fechas, pero con ella celebro cualquier cosa”, declaró.

Finalmente, Matías confesó que gracias a esta época es que va a poder volver a ver a sus seres queridos pues a pesar de que algunos de ellos ya viven en México no han tenido oportunidad de frecuentarse.

“Me ha tocado mucho trabajar, así que no he podido ir a Mérida ahora que los tengo más cerca, ellos se cambiaron hace muy poco a Mérida, se vinieron de Chile para allá, pero aún así no he podido verlos, entonces va a ser como un reencuentro después de varios meses, desde abril que no los veo”, remató.