Mati Álvarez relata cómo era tener su periodo menstrual en Exatlón

CIUDAD DE MÉXICO.- Mati Álvarez pasó por muchas dificultades durante su estadía en Exatlón, pues no sólo sufrió caídas, golpes y lesiones… sino también su periodo menstrual.

Y es que, aunque este es un tema de salud femenina completamente natural, la atleta estuvo a punto de tirar la toalla por las precarias condiciones en las que estaban dentro de la competencia.

De acuerdo a lo que narró en una publicación en Instagram, la higiene dentro de la competencia no era la más adecuada para tener su periodo, por lo que la experiencia se volvía una verdadera pesadilla.

Ser mujer y estar en tu periodo era una pesadilla estando en competencia, sobre todo en el circuito de lodo, ya que no podíamos bañarnos y la higiene no era la mejor”, comenzó por contar.

TEMIÓ CONTRAER UNA INFECCIÓN

En un tiempo dado, el equipo rojo perdió la llamada Fortaleza (uno de los refugios más equipados), por lo que durante dos semanas seguidas, no pudieron bañarse.

“Yo estaba frustrada porque ya llevábamos dos semanas seguidas perdiendo. Ese día, acudí con el doctor y le dije que estaba preocupada ya que no me podía bañar y tenía miedo de que me diera una infección”, agregó.

La tricampeona de Exatlón recomendó a todas las mujeres a siempre acudir con el ginecólogo ante cualquier anomalía íntima en el periodo menstrual.

“Es muy importante atenderse y cuidarse. Buscar ayuda cuando algo te duela o te incomode, un ginecólogo siempre te puede guiar e informar sobre cualquier situación. Todas merecemos de una menstruación digna no tiene por qué ser algo raro sino natural y un proceso hermoso de la mujer”, escribió.