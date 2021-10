MasterChef Celebrity: ¿quién es el eliminado este 29 de octubre?

MÉXICO.- Cada vez quedan menos concursantes en MasterChef Celebrity y quienes quedan están dando todo su esfuerzo en los retos culinarios. El episodio de hoy estuvo lleno de momentos emotivos ya que la transmisión la dedicaron al Día de Muertos, por lo que los famosos y los jueces se dieron tiempo para pensar en los seres queridos que han partido.

Germán Montero no pudo evitar romper en llanto hablando de su madre. Contó cómo tuvieron una relación muy cercana, ya que solo se tenían el uno al otro. "Le agradezco mucho a dios y a la vida [...] de que me criara a esa reina y de que me ha dado la oportunidad de haberla tenido tanto tiempo", dijo en el programa.

Después los famosos hablaron sobre disfrutar la compañía de la gente y honrar la memoria de los que no están presentes en persona, pero sí en espíritu. "A veces con un olor de la cocina vienen a nuestros recuerdos", mencionaron.

Los concursantes empezaron con el reto de preparar un pan de muerto. Algunos se enfrentaron a dificultados pues no tenían experiencia preparando este postre tradiconal, como La Bebeshita que no sabía hacer la forma de los huesitos.

Quienes lograron conquistar el paladar de los jueces fueron Laura Zapata, William Valdés, La Bebeshita, Matilde Obregón y Javier Vázquez, por lo que fueron los primeros en subir al balcón.

Para el siguiente reto, los cocineros tuvieron que preparar un platillo dedicado a un ser querido que hayan perdido, cuyas fotos encontraron en las cajas misteriosas. Al ver las imágenes de sus familiares, muchos no pudieron contener el llanto. "Es mi guerrera, siempre estuvo ahí y hoy está aquí conmigo", dijo Mauricio Islas entre lágrimas al recordar a su madre.

¿Quién deja la competencia?

Aunque todos hicieron sus platillos con mucho cariño, quienes subieron al balcón fueron Germán Montero y Mauricio Islas. Los demás se fueron al reto de eliminación, que consistió en cocinar para alguien, con vida, a quien quisieran decirle por medio de un platillo.

Finalmente, fue Jimena Pérez, “La Choco”, la elegida por los jueces para salir de la competencia. "¡Siempre te recordaremos con mucho cariño, Choco!", le escribieron a la conductora en la cuenta oficial de Instagram del show.

"presentó maravillosos platillos, nos dio momentos especiales y su lugar siempre permanecerá recordado con mucho amor", se lee en otra publicación.