Más celebridades se suman a movimiento "Wear a damn mask"

En Estados Unidos se han registrado más de dos millones de contagios por COVID-19 y por el momento se han producido mas de 143 mil fallecimientos. Las cifras hablan por si solas, como en otros países, la crisis sanitaria por el coronavirus es grave.

A pesar de ello, los seguidores más acérrimos a Donadl Trump han convertido el uso de las mascarillas en un posicionamiento político y han optado por desprenderse de esta protección porque la consideran un instrumento de manipulación y sumisión.

La diseñadora de modas estadounidense Tory Burch lanzó en sus redes sociales el reto “Wear a damn mask” (ponte una maldita mascara, en inglés). Con la idea de motivar a sus seguidores al uso responsable de cubrebocas en Estados Unidos.

Varios fueron las celebridades que respondieron al llamado de la diseñadora estounidense, personalidades como Reese Whiterspoon, Mindy Kaling, Tracee Ellis Ross, Jennifer Aniston y Charlize Theron han publicado en sus cuentas de Instagram una imagen utilizando sucubrebocas y usando el Hashtag #WearADamnMask

“Gracias a todos por aceptar el desafío de la mascarilla. Estamos todos juntos en esto y vamos a seguir adelante” publicó en su perfil Tory Burch.

En el caso de Mandy Moore, la actriz ha decidido dar un paso más allá. Además de compartir su retrato con una mascarilla estampada, ha publicado una imagen que refleja claramente la diferencia de llevar o no esta protección. Se trata de un experimento que muestra la facilidad de contraer el virus al momento de hablar, estornudar o cantar si la persona no utiliza mascarilla.

“Debería ser un acto normalizado de higiene. No una declaración política. Esto no es para siempre, pero todavía estamos en medio de esta batalla”, recordó en su perfil de Instagram Mandy Moore.

La actriz Charlez Theron, en su cuenta de Instagram con casi 6 millones de seguidores, expreso "No seas un imbécil #WearADamnMask", al tiempo que publicó una imagen en blanco y negro donde porta un cubrebocas con rosas en escala de grises.

Por su parte, Anne Hathaway ha escrito: “Llevo una mascarilla porque me importan los demás”. La ganadora de un Óscar por su interpretación en Los Miserables también ha hablado del movimiento Black Lives Matter y han invitado a marcharse de su cuenta a todo aquel que no este de acuerdo con sus ideas: “Si te sentiste incómodo, desafiado, ofendido, mareado, tenso o abatido mientras leías esto, entonces este no es lugar idóneo para ti”, escribió la actriz.

Jennifer Aniston que, posando en una fotografía con una de color negra, ha escrito en su perfil de Instagram: “Entiendo que las mascarillas son incómodas. ¿Pero no creéis que es peor que las empresas cierren, se estén perdiendo empleos o que los trabajadores sanitarios estén llegando al agotamiento absoluto?”. La actriz, que alcanzó la fama con la serie Friends, ha recordado que “este virus se ha llevado muchas vidas” porque existen ciudadanos que están más preocupados por que “sus derechos les sean arrebatados”. Considera que esta situación “no debería ser un debate” debido a que se está jugando con la salud de las personas. No obstante, guarda la esperanza en la bondad de las personas, por lo que pide: “Si te importa la vida humana, por favor, solo ponte la maldita mascarillas y anima a los que te rodean a hacer lo mismo”.

Rita Wilson y Tom Hanks

Fuera de las redes sociales, Tom Hanks también ha querido defender su opinión respecto a este asunto. “Solo hay tres cosas que podemos hacer: usar mascarillas, distancia social y lavarnos las manos. Esas cosas son muy simples, muy fáciles. Si alguien no puede hacer esas tres cosas tan básicas, solo puedo decir que debería darles vergüenza”, comentó Hanks durante la presentación de Greyhound, película que se estrenará en la plataforma de Apple TV.