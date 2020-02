Marzo un mes muy triste para Lucía Méndez y su familia

CIUDAD DE MÉXICO.- 10 años se cumplirán de la pérdida física de su hermano Carlos Méndez y de su madre Doña Martha Ofelia Pérez.

Dice que entiende que hay que vivir “aquí y ahora”, pero tanto sus hermanos como ella se ponen muy tristes en ese mes. Van a misa y comen juntos como familia, recordando todos los momentos vividos con ambos. “Nada es comprado, todo es pasajero y sí efectivamente nos ponemos muy tristes”.

Lucía Méndez también se sumará al paro nacional convocado en México denominado un día sin mujeres.

Sobre este mismo tema, comenta en una entrevista para el programa “Ventaneando”, que alguna vez las mujeres han sentido a alguien que físicamente o psicológicamente la hayan maltratado. En su caso fue víctima de lo segundo. “Gracias a Dios me pude ir de esa tortura aparentemente primero son muy lindos, conquistadores y luego les sale el diablo (…) si alguna mujer dice no me ha pasado, miente”.

En el ámbito musical, confirmó que su hijo Pedro Antonio dirigirá el videoclip de la canción “me sobran ganas” compuesta por Ana Bárbara. “Ella me quiso dirigir lo cual me siento muy contenta. Creo que Ana está en su mejor momento”.

Reveló que a nivel sentimental aunque está soltera no quiere terminar sola. “Estoy feliz, abierta al amor. Mientras más creces más difícil se te hace enamorarte porque tienes que admirar para querer y yo si quiero tener un amor. No quiero terminar sola pero quiero terminar con la persona que ha de ser”.