Marysol lamenta que Sarita venda las cosas de José José

HERMOSILLO, Sonora.- Hay una polémica que envuelve a las hijas del fallecido José José y es que Marysol Sosa, lamenta que su hermana menor Sarita se encuentre vendiendo cosas del ya fallecido.

Asegura que Sarita solo quiere sacar dinero y vivir de los bienes de José José en lugar de ponerme a estudiar o trabajar.



En una entrevista en el programa Hoy, Marysol en conjunto con su hermano José Joel comentaron que Sarita quería desconocer a los demias hermanos para quedarse con la herencia del 'Príncipe de la canción' y es que su relación siempre había sido de la mejor manera hasta la muerte del cantante.

No me ha causado nada más que una tristeza horrenda porque teniendo ella la edad y la posibilidad de ahorita probablemente meterse a estudiar algo y aparte trabajar y siendo madre como ya es, pues no, ‘ahora mejor me pongo a vender cosas de mi papá, se me hace bajo, de mala educación hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque me da entender que ella realmente no supo nunca quién fue su papá”. Comento Marysol Sosa.