Marysol Sosa señalada de cobrar 4 millones en regalías de José José

Ciudad de México.- Marysol Sosa se puso en la mira pública después de distanciarse de su hermano José Joel y su madre Anel Noreña, aunque trascendió que cobró 4 millones de pesos en regalías de José José.

La cosa no ha ido muy bien para Marysol desde que su mamá dijo que solo ve a José José como un producto, y ahora se colocó en el ojo del huracán debido a un señalamiento del expresiente te la ANDI.

Yo tuve que mandarle cuatro millones de pesos a la hija, a Marysol, de lo que había dejado [José José] porque los había dejado a [sus dos hijos con Anel] como herederos… En la ANDI se firma una carta donde uno designa a quién le deja sus regalías, las que entran, ahí sin tener que ir a un notario. Sin hay un notario que tenga alguna disposición de José José o cualquier cantante ante un notario, se hace caso de lo que dice el notario. Si no existe, nosotros tenemos una carta que firma uno cuando deja herederos”

Expresó Mario Casillas en entrevista para un canal de YouTube.

Aclara situación

Luego de dichas declaraciones, el programa Venga la Alegría decidió buscar a José Elías Moreno, actual presidente de la ANDI, para esclarecer la situación.

“Yo no tengo ahorita la información, o sea, no tengo ahorita los papeles, tengo que platicarlo, dame chance para platicarlo con el jurídico de la ANDI y ver qué está pasando. Yo no tenía… esta es una declaración de Mario Casillas y es responsabilidad de él, entonces para yo poderte dar una respuesta oficial de la ANDI, pues dame chance que yo mañana esté en la oficina con los abogados y que me digan que es lo que hay”, dijo el actor.

Conjuntamente, en el matutino de TV Azteca buscaron a Laura Núñez, quien fungió como representante de José José, para conocer su postura ante el controversial tema, por lo que la mujer destacó que Casillas ya no era presidente de la ANDI cuando falleció el intérprete de “Almohada”, hecho por el que Mario no estaría involucrado en la repartición de regalías.

“Mira, es darle bola a algo que no, la verdad yo espero que ahora salga el señor Casillas, más bien él o alguien de la ANDI a decir la verdad, es más, él ya ni era presidente cuando murió José, ya no estaba en la ANDI. No creo que haya sido de mala intención, se le borró, se le pasó, ahora que bueno que lo dijeron ellos, son 4 millones”, manifestó Núñez al respecto.