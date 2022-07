Marysol Sosa rompe silencio tras alejamiento con su madre y hermano.

Ciudad de México.- La hija del fallecido cantante José José, Marysol Sosa habló sobre las declaraciones de su madre Anel Noreña cuando compartió que no mantienen una buena relación familiar tras el confinamiento.

Las especulaciones después del comentario de Noreña fueron sobre una posible disputa por la herencia. Sosa salió a aclara no se trataba de problemas económicos, más bien comenzaron cuando Joel no se quiso aplicar la vacuna contra el covid-19.

En mi casa tenemos ciertas normas, sí señor, y es lo primero que se habló con todos ellos al respecto, entonces es eso”

expresó Sosa durante su charla con los reporteros en la Ciudad de México.

Marysol se preocupa por su hermano

Acto seguido, la hija de José José externó su preocupación por su hermano. “Mi temor es que se contagie él y obviamente que pudiese contagiar a alguien más, personalmente y en mi corazón no es que estemos peleados, obviamente es eso, pero señoras y señores está la pandemia de por medio, normas son normas”.

Al respecto de las declaraciones que hizo su madre, quien dijo estar afectada por la ruptura que hay entre sus hijos, Marysol replicó: “Saben dónde vivo y saben mi teléfono, saben todo. Yo no hablo de mis familiares en los medios, ni estoy enojada con nadie ni ha pasado nada (...) Finalmente cada quien tiene su estilo y su forma”.

¿Hay disputa por la herencia?

Tras aclarar este punto, la intérprete abordó el tema de la herencia de su padre. “No estoy interesada en el dinero, no soy yo, de verás, a mí me enseñaron en mi casa a que lo que usted guste se trabaja, se estudia y se logra. Eso no quita el que yo siga en el caso legal porque yo seguiré con mi caso legal hasta donde me dé lo legal al respecto hasta que yo haga justicia de saber qué fue de mi familia, de mi papá”.

Finalmente, desmintió que la tumba de José José esté abandonada. “Yo no voy muy seguido, personalmente no es mi filosofía la onda de: ‘quiero visitar al muerto’ porque no”, aclaró.