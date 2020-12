Marysol Sosa, hija de José José, lanza tema navideño que fue compuesto por un médico de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO.- Al igual que varios artistas, Marysol Sosa, hija de José José y Anel Noreña, esta temporada navideña lanzó su tema musical que va acorde con las festividades de Navidad y fin de año, y que fue escrito por un médico de Chiapas.

De acuerdo a lo publicado por El Heraldo, la cantante de 38 años de edad, hace pocos días lanzó su primer canción navideña de este 2020, “Que Suene a Navidad”, a través de YouTube, cuyo autor es David Sánchez Guillén, un médico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Esto, con el fin de llevar un poco de fe, amor y esperanza a los hogares de México y tratar de “aliviar” un poco los estragos que ha dejado la pandemia en el año que está por terminar.

Estoy muy agradecida de compartir con gente nueva, porque el autor es un médico de profesión que lleva musicoterapia a los hospitales de Tuxtla Gutiérrez y cuando escuché el tema me encantó, sólo hice algunos cambios en una estrofa y la grabamos”, dijo la cantante para el medio.

Se dijo que Marysol también grabó un “lyric video” para las noches de karaoke a distancia, ya que este año la festividad será muy distinta a las que estamos acostumbrados, pero se espera que las personas no olviden el verdadero significado de la Navidad y no pierdan en espíritu navideño que caracteriza a los mexicanos.



Show vía streaming

La canción “Que Suene a Navidad” formaría parte de un show navideño que la cantante transmitirá virtualmente en los próximos días, en donde también interpretará varios covers en inglés y español que sus fanáticos podrán disfrutar.

“Es interesante para todas las personas cerrar este año 2020, que fue muy particular, pero no me voy a los extremos de que fue un horror, hay que encontrarle el punto medio a las cosas, para mí fue un año de mucho aprendizaje y todavía tenemos la responsabilidad de obedecer las indicaciones, cuidarnos y cuidar a los demás”, agregó.