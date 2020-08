Marysol Sosa confiesa que estuvo a punto de volverse alcohólica, al igual que su padre José José

CIUDAD DE MÉXICO.- Marysol Sosa reveló en entrevista para el programa Ventaneando que durante su juventud se vio tentada a caer en las garras del alcohol cuando era joven, tal como le sucedió a su padre, José José.

“Estuve en peligros porque viniendo de la casa de dónde venía, en mi preadolescencia y adolescencia viví momentos donde no estaba bien, llegué a caer en vicios muy chiquita. El cigarro y la bebida, en cuestión de otros tipos de drogas no tuve problemas. Haz de cuenta que el cóctel ya sabía cómo se hacía, entre que mis papás no estaban y que ya teníamos edad de hacerlo…”, explicó.

No obstante, la trágica noticia que recibió a los 16 años la hizo cambiar su rumbo y tener un encuentro con Dios que le ayudó a salir de esos vicios.

El día que mis padres me confiesan el cáncer que padecía, yo dije ¡wow! Porque yo ya estaba en el plan de irme de mi casa, juntar una lana e irme a Nueva York. Fue ahí el momento de doblar rodillas, tenía escasos 17 años y fue un momento de mucha angustia y horror, pero fue mi parteaguas”, detalló.

De esta forma, la también cantante, quien enfrentó la enfermedad con el apoyo de su famoso padre, pudo cambiar su destino y no padecer los estragos de los excesos del alcohol.