Marysol Sosa asegura que "no descansará hasta que se haga justicia"

CIUDAD DE MÉXICO.- Marysol Sosa reveló que el proceso de investigación para conocer los verdaderos motivos del fallecimiento de José José sigue su curso, pues no descansará hasta que se haga justicia y pueda saber lo que realmente sucedió con la vida de su padre luego de que su hermana Sara Sosa se lo llevara a vivir a Estados Unidos.

A pesar de que ha pasado más de un año de la muerte del “Príncipe de la Canción”, Marysol no pierde la esperanza y espera que este proceso aclare todas sus dudas al respecto.

“Va a seguir pasando pues lo que tenga que pasar, no sé cuánto tiempo esto nos lleve, yo sigo muy confiada en nuestro señor en que se va a ser justicia porque es lo que quiero, más allá (de la herencia)”, dijo en entrevista para el programa Hoy.

Al ser cuestionada sobre si desea que su hermana menor pague con cárcel por la actitud que tomó sobre la salud y cuidados de su padre, la también hija de Anel Noreña explicó:

“No es un deseo en mi corazón, la verdad no lo es; sin embargo, se va a hacer justicia porque por otro lado yo no entiendo por qué me tuvieron que quitar así a mi familiar, por qué me lo negaron tanto tiempo, por qué me lo escondieron, y porque tuvieron a bien nada más hablarme hasta el día que él falleció”.

Para finalizar, la cantante reveló en qué va el juicio testamentario del que el pasado mes de noviembre fueran notificados como los únicos herederos.

“Al día de hoy seguimos en espera de la fecha de cuándo será nuestra próxima audiencia, pero oportunamente ya que la tengamos y demás pues los mantenemos al tanto, todo va como tiene que ir”, remató.