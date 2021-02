Maryfer Centeno teme adoptar por las críticas

"Me duelen mucho las críticas que son mentiras y los comentarios mal intencionados", comenta la grafóloga María Fernanda Centeno, quien comparte que ha atravesado por momentos difíciles a causa del bullying cibernético.

La también abogada comparte que le gustaría adoptar a un niño, pero que por los ataques en redes tenía miedo de compartir la noticia.

"Mi marido me decía que le gustaría adoptar a un niño y a mí pero ¿qué tal si dicen que es porque no puedo tener hijos? Sí puedo, pero me gustaría poder darle todo el tiempo y el cariño del mundo a un niño o niña que no tiene esa oportunidad, o apadrinar a un niño, pero me da miedo que me puedan lastimar o que el niño sea señalado, eso me parece muy cruel".

La conductora, mejor conocida como Maryfer, fue duramente criticada por trabajar en otra televisora después de haber salido de Televisa,

"Yo salí en diciembre de 2019 de 'Hoy' y en enero me fui un mes a Europa, antes de la pandemia y fue cuando Andrés Tovar (productor de 'Sale el Sol') me contactó y tuve el privilegio de trabajar con él y seguimos haciendo planes y creando cosas; hubo muchos comentarios a favor y en contra, pero yo quedé muy contenta y con la conciencia tranquila de que he actuado con ética".

A pesar de todo, la conductora expresa que no se deja vencer por las cosas negativas y adelanta que con la frente en alto y más fuerte, es que regresó a "Hoy" esta semana.

"Vino Andrea Rodríguez y me lo propuso, nunca hemos perdido contacto; cuando murió Magda para mí fue un golpe tan fuerte, yo no lo podía creer. Ahora hemos platicado de los contenidos, de lo que a mí me gusta y de lo que me gustaría hacer, los ejecutivos estuvieron apoyándome y ahora regreso a casa", cuenta.