Mary-Kate Olsen y su esposo millonario llegaron a un acuerdo de divorcio

NUEVA YORK.- Tras varios meses de lucha ante los tribunales, finalmente Mary-Kate Olsen y Oliver Sakozy llegaron a un acuerdo de divorcio y los términos ya fueron presentados ante una corte de Manhattan, reveló Page Six.

El medio neoyorkino informó que el medio hermano del presidente francés y la estrella de “Full House”, llegaron a su acuerdo de divorcio, en el que ambas partes están conformes con los términos, como así lo habían confirmado los abogados de ambas partes.

Se detalló que la jueza Lori Sattler cuestionó durante la audiencia a la abogada de Olsen, Nancy Chemtob, si estaba de acuerdo con la resolución que había presentado el representante legal de Sarkozy, Michael Mosberg, a lo que la abogada habría contestado que sí.

Sí, su Señoría, eso es correcto, todo está resuelto; hemos estado trabajando muy duro. Tenemos un acuerdo", expresó.



Aún así, la jueza no confió del todo en los abogados y les advirtió que no emitirá el fallo hasta que tengan todo en orden.

"Hasta que realmente vea la prueba, voy a poner un poco sus pies contra el fuego. Confío y creo que esto está sucediendo; sin embargo, voy a mantener el control del caso para asegurarme de que esto se resuelva y puedan divorciarlos", reza el documento filtrado a Page Six.



Desde mayo pasado

En mayo de 2020, Mary-Kate Olsen había solicitado el divorcio urgente a la corte de Mahattan, ya que temía que su esposo le hiciera una mala jugada y la dejara “en la calle”, como literalmente en ese momento dijo que se encontraba, ya que dejó de pagar su departamento en Nueva York.

"Estoy petrificada porque mi esposo está tratando de privarme de la casa en la que hemos vivido y si tiene éxito, no sólo perderé mi hogar, también me arriesgaré a perder mis objetos personales. Me preocupa muchísimo que mi esposo disipe, elimine y/o oculte no sólo mis pertenencias, sino también nuestros bienes mancomunados que se encuentran en el departamento", expresó Olsen en una copia de la declaración jurada que obtuvo la revista People en mayo.

A la jueza no le habría parecido que la situación de una de las gemelas Olsen era de carácter urgente, por lo que denegó la petición.