Marvel quiere a Tom Cruise como el nuevo Iron Man

ESTADOS UNIDOS.- Todo indica que Marvel Studios quiere traer a “Tony Star/Iron Man” de regreso, aun si el actor Robert Downey Jr. no retoma el personaje.



Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel mostraron su emoción cuando se dio a conocer que el famoso estudio de superhéroes que Tom Cruise se ponga la armadura de “Iron Man” para una de sus próximas películas.



Según reportó el sitio We Got This Covered, Daniel Ritchman, quien se dijo cercano a Marvel Studios, dijo que Disney busca al actor de “Mision Imposible” para convertirse en el nuevo “Tony Stark”, que aparecería como parte de un universo paralelo en la nueva película “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.



Están considerando un montón de cameos interesantes para ‘Strange’, para que haya diferentes versiones de los personajes que conocemos", explicó Ritman.

"Por ejemplo, he oído que están pensando en Tom Cruise para que sea un Tony Stark de otro planeta Tierra (Cruise casi consiguió el papel de Iron Man antes que Robert Downey Jr.)”, continuó.

Al darse a conocer la noticia, los fans no se hicieron esperar, y varios ilustradores dieron a conocer sus propios fanarts de cómo luciría Tom Cruise como “Iron Man”.



Hasta el momento, no hay una fuente oficial que haya confirmado la entrada de Tom Cruise al Universo Cinematográfico de Marvel.



Robert Downey Jr. encarnó a “Iron Man” durante 10 años, llegando a despedirse del personaje el año pasado en “Avengers: Endgame”.