Marvel podría revivir a Chadwick Boseman con CGI para "Black Panther 2"

ESTADOS UNIDOS.- Mucho se ha hablado sobre el futuro de la franquicia de "Black Panther" desde que su intérprete, Chadwick Boseman, falleció el pasado 28 de agosto a causa del cáncer de colon.

Su muerte ha devastado a todos los fans que lo admiraban por encarnar a "T´Challa/Black Panther" en el Universo Cinematográfico de Marvel".

Ahora, con su repentina muerte, muchos supusieron que Marvel Studios buscaría un nuevo protagonista para la secuela de "Black Panther" que ya estaba estipulada para iniciar grabaciones este año.

Sin embargo, parece que el estudio no estaría pensando en buscar a una nueva estrella; al contrario, harían todo lo que esté en sus manos para traer de vuelta a la pantalla a Chadwick Boseman.

Según reporta el sitio web "We Got This Covered", Disney y Marvel estarían planeando revivir al actor a través de la tecnología CGI, y darle así un final digno en "Black Panther 2", donde se estipularía quién será el sucesor de "T´Challa" en la saga.

Esta recreación sería posible con imágenes de escenas eliminadas de todas sus apariciones en el MCU, como "Captain America: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019).

Esta idea no suena tan descabellada, pues fue así sucedió en "Star Wars IX: Skywalker Rise" (2019) con Carrie Fisher, quien falleció en 2016.

Escuché que Marvel podría seguir la ruta de Carrie Fisher al tener un cameo CGI para darle cierre al personaje de Chadwick", dijo Daniel Ritchman, de "We Got This Covered".

Hasta la redacción de esta nota, Marvel sigue sin dar respuestas sobre lo que sucederá con Boseman.