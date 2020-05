Marvel podría meter a un joven Tony Stark en ''Secret Wars''

ESTADOS UNIDOS.- Aunque cronológicamente el Iron Man de Tony Stark está muerto, otro Tony Stark podría presentarse en el MCU, ya que una adaptación cinematográfica de ‘Secret Wars’ está en camino y podría permitirle a Marvel presentar una versión diferente del famoso avenger, según información de We Got This Covered.

En noviembre pasado se dio a conocer que el estudio estaba trabajando en una película basada en el evento de cómic antes mencionado y ahora se dice que están Incluyendo la idea de un nuevo Tony más joven de otro universo.

Por supuesto, los fanáticos de los cómics sabrán que el evento de 2015 vio a varios héroes de diferentes Tierras transportados a Battleworld. En Secret Wars uno de ellos será un joven Stark de una realidad alternativa. Entonces, para ser claros, Downey Jr. no lo interpretará. En cambio, según se informa, el plan es conseguir un actor que se parezca un poco a la estrella pero que sea mucho más joven, probablemente en sus 30 años.

También se dice que este joven Tony conocerá a los héroes habituales e interactuar con ellos. Incluso existe la posibilidad de que pueda pasar a la línea de tiempo principal, eventualmente. Eso presumiblemente depende de si este nuevo Stark es un éxito o no, pero definitivamente esperan presentarlo en Secret Wars.