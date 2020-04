Marvel intenta convencer a Hugh Jackman de realizar Cameo en Deadpool 3

ESTADOS UNIDOS.- ‘Logan’, además de ser una éxitos película, fue la última interpretación de Hugh Jackman como Wolverine. El actor dejó en claro que no tenía intención de regresar al papel. Sin embargo, los nuevos propietarios de X-Men Marvel pueden tener otras ideas.

Según información de We Got This Covered, el estudio está tratando de persuadir a Jackman para que haga una aparición como Wolverine en Deadpool 3, para una secuencia en la que Merc mata a todos los personajes de X-Men de la era Fox. Esta sería solo una escena corta para risas, pero el plan es lograr que la mayoría del elenco original regrese, incluido Jackman.

Por emocionante que esto parezca, debemos tener en cuenta que hay algunas condiciones asociadas. Una de ellas es que Jackman aún no está a bordo, y puede decidir honrar su decisión anterior de separarse de los X-Men para siempre. Además, es posible que esta secuencia ni siquiera llegue a la película terminada.

Por el momento, Deadpool 3 está en una etapa formativa y sin un guión final en su lugar, no todas las ideas de Marvel terminarán en la película. Dicho todo esto, cualquier intento de recuperar a Jackman después de Logan es sorprendente, por cómico que sea el reencuentro previsto, y esperamos que puedan resolver algo con el actor.