Martin Scorsese vuelve hablar mal de las películas de Marvel

ESTADOS UNIDOS.- El director de cine, Martin Scorsese ha vuelto a hablar en contra de las películas de Marvel y reiteró sus comentarios de "aventura en el parque temático" contra el estudio.

Según información de CNET, el cineasta icónico dijo que las películas de Marvel "no eran cine" y que esas películas habían convertido las salas de cine en "parques de atracciones".

“Los teatros se han convertido en parques de atracciones. El valor de una película que es como una película de parque temático, imágenes tipo Marvel, donde los teatros se convierten en parques de atracciones, es una experiencia diferente ", señaló Scorsese.

El director irlandés dijo que los dueños de los teatros necesitan mejorar su juego y no permitir que tales películas "invadan" el espacio, que él cree que es merecido por las "películas narrativas".

Ahora el ganador del Oscar habló en una conferencia de prensa durante el fin de semana en el BFI London Film Festival. En sus comentarios anteriores, Scorsese dijo que las películas de MCU no sirven al cine y son más bien una aventura de parque temático. Dijo que había visto algunos de los proyectos de Marvel Studios y que les faltaba "las experiencias emocionales y psicológicas".

“Como dije antes, esto no es cine, es otra cosa. Ya sea si vas por eso o no, es otra cosa y no deberíamos estar invadidos por ellas (las películas de superhéroes). Y ese es un gran problema: necesitamos que los propietarios de los cines den un paso adelante para permitir que se muestren películas con narrativa“, argumentó.

Los comentarios del director provocaron un debate dividido con muchos nombres relacionados con MCU, como los cineastas James Gunn y Joss Whedon, los actores Samuel L Jackson y Karen Gillan defendiendo el estudio, con Robert Downey Jr diciendo que Scorsese tenía derecho a una opinión.