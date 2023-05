Martin Scorsese recibe la bendición del Papa Francisco para hacer su próxima película sobre Jesús

El aclamado director Martin Scorsese tiene en cubierta su próximo proyecto, el cual se tratará de Jesucristo, y el cineasta de 80 años recibió una bendición del Papa Francisco para su próxima película.

Luego de asistir al Festival de Cine de Cannes la semana pasada, Scorsese visitó Italia y tuvo una conversación con Antonio Spadaro, editor en jefe de la revista La Civiltà Cattolica (traducida a la “Civilización Católica”) el lunes. Ahí reveló que recientemente vio al pontífice, de 86 años:

El director de Taxi Driver, que fue criado católico y a menudo trata temas religiosos en sus películas, también habló con Spadaro sobre su aclamación por la épica de Pier Paolo Pasolini de 1964 El Evangelio según San Mateo, así como su experiencia trabajando en su drama de 1988, La última tentación de Cristo.

Te puede interesar: FOTOS: Así se vería una película de Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino, según la Inteligencia Artificial

Asimismo, habló sobre "el paso posterior en su investigación sobre la figura de Jesús", definido por su película de 2016 Silencio. La película, protagonizada por Andrew Garfield y Adam Driver, detalló el asesinato de jesuitas en el Japón del siglo 17, informó el NYP.

La reunión de Scorsese fue parte de la conferencia "La estética global de la imaginación católica" que se celebró en la Villa Malta en Roma.

El evento fue organizado por Civiltà Cattolica en conjunto con la Universidad de Georgetown.

Spadaro y el ganador del Oscar se habían cruzado anteriormente, con el periodista jesuita entrevistando a este último en 2016 sobre Silencio.

Scorsese incluso divulgó que consideró ingresar al sacerdocio en sus años más jóvenes y siempre había deseado hacer una película sobre el clero.

Cuando era más joven, estaba pensando en hacer una película sobre ser sacerdote. Yo mismo quería seguir los pasos del Padre Príncipe, por así decirlo, y ser sacerdote. Fui a un seminario preparatorio, pero fracasé el primer año", dijo. "Y me di cuenta, a la edad de 15 años, que una vocación es algo muy especial, que no puedes adquirirla, y no puedes tener una sólo porque quieres ser como otra persona", agregó. "Tienes que tener una verdadera vocación".