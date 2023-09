Martin Scorcese acredita a Christopher Nolan y los hermanos Safdie por combatir las películas de superhéroes y salvar el cine

TIJUANA.- Durante una reciente entrevista para GQ como promoción de su nueva película ´Killers of the Flower Moon´, Martin Scorcese ha acreditado el trabajo de cineastas como Christopher Nolan y los hermanos Safdie por combatir las películas de superhéroes.

El director señaló que los cineastas anteriormente mencionados, son faros del cine moderno que, con suerte, pueden ¨salvar¨ a Hollywood.

Dijo, que las películas de superhéroes están dañando la cultura ya que las futuras generaciones van a empezar a reconocerlas como si representaran a toda la industria del cine.

Reconoció hay que hacer un mejor trabajo para contrarrestar la nueva visión y aplaudió que los hermanos Safdie y Nolan se encuentren haciendo eso actualmente, por lo que considera que están salvando el cine.

Scorcese dijo:

Creo que el contenido fabricado no es realmente cine. Es casi como si la IA hiciera una película. Y eso no significa que no tengas directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significan estas películas, qué te aportarán? Aparte de una especie de consumación de algo y luego eliminarlo de tu mente, de todo tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿qué te está dando? […] Tienes que decir algo con una película. De lo contrario, ¿qué sentido tiene hacerlo? Tienes que estar diciendo algo”.