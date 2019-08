Martin Freeman estará de regreso en 'Black Panter'

El actor de Black Panther, Martin Freeman, dijo que volverá para la secuela de Ryan Coogler, que será probablemente parte de la Fase 5 de Marvel Studios.

Freeman interpreta al agente gubernamental Everett K Ross en el MCU, haciendo su debut en el Capitán América: Civil War de 2016 y luego repitiendo el papel en el éxito de taquilla en solitario de T'Challa el año pasado.

Martin Freeman ha confirmado para Collider que su personaje, Everett K. Ross, regresará para 'Black Panther 2'. pic.twitter.com/T5XzKbKWCC — ⎊۞ La Buhardilla Marvel ✵⍟ (@BuhardiMarvel) August 16, 2019

Recientemente dijo a Collider: "Hasta donde yo sé, estaré. Hasta donde sé, estaré en otra película de Black Panter. Eso es lo que entiendo. En cuanto a cuándo sucederá eso, no lo sé".

Aún no se ha confirmado si Black Panther 2 es definitivamente parte de la Fase 5, pero se supone que se encuentra entre una selección de películas como Guardians of the Galaxy Vol 3, Spider-Man 3 y Captain Marvel 2.

Anteriormente, Freeman habló de sus compromisos con el MCU: "Cuando tienes un contrato con alguien como Marvel, lo haces con el conocimiento de que podrían decir: 'Oh, Martin, te necesitaremos en mayo'", señaló.