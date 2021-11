Martín Bello prepara demandas contra Diego Boneta y Netflix por lesiones en rodaje de “Luis Miguel, la serie”

Ciudad de México.- El actor Martín Bello aseveró durante una entrevista con Sale el Sol que aún sufre los estragos que le dejaron las lesiones provocadas por el actor Diego Boneta en el rodaje de la serie de Luis Miguel.

“Yo no me puedo volver a tumbar en el sofá porque en el momento que me pueda tumbar, se me inflama el bulto que se levanta en el cuello, y al día siguiente estoy mal. El brazo a veces se duerme un poco y esa sensación de acolchamiento en la cara”, explicó Bello.

Ante la interrogativa sobre si existía la posibilidad de quedar paralítico el actor respondió: “Es uno de los riesgos que tiene que asumir con ese tipo de intervenciones”.

Aseguran demandas contra Boneta

Por otro lado el representante de Martín aseveró que procederían legalmente por la vía penal contra quien resultara responsable por las lesiones del artista.

Estas lesiones vamos a trabajar en la causa penal para determinar si son de carácter doloso o culposo. ¿Qué significa eso?, verificar si fue hecho con intención, efectivamente de dañarlo a Martín o en su caso, algún tipo de negligencia, culpa o impericia... Por el lado de la parte civil vamos al inicio de la demanda contra la productora, contra Netflix y las personas que sean solidariamente responsables para que se hagan cargo de las lesiones que generaron. También vamos a demandar a los productores y asistentes y a todo el que participó de esa escena, dado que en el libreto no estaba, en el libreto que Martín aceptó interpretar, no estaba esa escena”

Dijo Ignacio Trimarco.

Finalmente, Trimarco apuntó que Diego Boneta sí podría ir a la cárcel debido a que participó en la escena de las lesiones, además de que es uno de los productores de la bioserie de Luis Miguel.

“Es un delito que tendría una pena de prisión, son lesiones graves, que al día de hoy, un año y medio, Martín sigue padeciendo las consecuencias, entonces, es una pena que puede llevar hasta acarrear una pena de prisión efectiva. Cuando el juez dictamine, podrá disponer en su caso cualquiera de las opciones que provee el código, pero la prisión es una de ellas”, remató.