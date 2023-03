Martha Julia se dice halagada por comentarios que hizo Gabriel Soto sobre ella

Ciudad de México.- Durante una plática en Despierta América y Martha Julia reaccionó al comentario de Gabriel Soto sobre ella, con quien tuvo una relación durante algunos años.

“Siempre te vas a sentir muy halagada, y sobre todo con un hombre con tanta fama, tan guapo, tan talentoso y tan querido, y sobre todo cuando alguien fue importante en tu vida, es lindo”, explicó la intérprete con una gran sonrisa.

Aunque Martha reveló que no es tan agradable para ella que la sigan cuestionando sobre su antigua relación.

Me parece impresionante que me sigan preguntando de Gabriel. Hace mucho dije no voy a hablar más del tema, porque desgraciadamente se desvían a ese tema y no quiero ocasionarle ruido a una persona que ya no existe en mi vida, tomamos rumbos diferentes y cada uno va por su lado”