Martha Julia reacciona a rumores de haber retomado su romance con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La actriz Martha Julia se sorprendió ante los cuestionamientos sobre los rumores que señalaban que había retomado su relación con Gabriel Soto después de la supuesta ruptura con Irina Baeva.

Tras leer los titulares que hablaban sobre el tema, en la entrevista para el programa Hoy, la actriz dijo:

¡Ay!, ¿pues cuántas cosas no están saliendo a diario?... Ya déjenlo, pobrecito... La verdad, sin comentarios, no quiero decir nada porque se presta a ese tipo cosas, perdón, sin comentarios, nada que ver”.

Rumores exagerados

Asimismo, se refirió a los rumores con respecto a que presumiblemente se reencontró con Soto. “Parecen detectives, por ejemplo, ahora que me fui estaba viendo unas notas que dije ‘¿qué es esto?’, que en mis lentes se reflejaba Gabriel, ¡por favor!, ya llegaron al grado de ser detectives, nada que ver, ningún Gabriel Soto ni nada de eso”.

Sin embargo, Martha Julia no descartó del todo el poder volver con su famoso ex, pues sin dudarlo recalcó: “Todo eso son chismes, y si fuera cierto, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos”.

Pero al escuchar que Gabriel e Irina no estarían pasando por su mejor momento de relación, la intérprete solo manifestó: “Sin comentarios, cero comentarios de eso, yo no me meto”.

Por último, Martha Julia aseguró que en este momento no tiene pareja. “Aunque no lo crean ahorita estoy muy soltera, muy contenta, muy enfocada en mi trabajo, en mis hijos, así me toco hasta ahorita, no ha llegado el hombre para que esté a mi lado y que yo les pueda presumir y les pueda decir aquí estoy con el hombre que amo, pero pues no, estoy soltera, disfrutando, ¿por qué no?”, remató.