Martha Julia está decidida en poner su centro de crossfit

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Julia no quita el dedo del renglón con respecto a la reapertura de su centro de crossfit que fue suspendido en semanas pasadas debido a una queja presentada por un vecino.



La actriz recalca que lo que han dicho algunos medios con respecto al motivo del cierre es mentira y que ya busca un nuevo espacio para su apertura. "No le veo el por qué decir 'vamos a cerrar este negocio' cuando no hay ningún mal manejo, al contrario, estamos tratando de que las personas mejoren en sus vidas entonces es un negocio súper noble, no le debo nada a nadie, al contrario. Todo lo que dicen las revistas es totalmente mentira", comentó.



Según informó la actriz en semanas pasadas a través de sus redes sociales, la queja hacía referencia al ruido, movimiento y vibraciones generadas en el interior del local. "Ya no puedo estar en esa plaza por lo mismo, ya no quiero más problemas, me quiero cambiar de lugar a piso porque estoy en segundo piso y ese es el problema", explicó.



Martha Julia lamentó que a la gente le molestara un negocio que considera noble y que además es con lo que mantiene a sus hijos.



"Mi negocio únicamente es para que una persona se sienta bien y se vea mejor. Sí está cerrado, desgraciadamente esa denuncia ciudadana nos afectó, hubo una verificación y un papeleo ahí que faltó realmente fue la situación y desgraciadamente hubo vacaciones, se nos atravesaron las vacaciones de la delegación y ahorita están en ese proceso", detalló.



Proceso legal. Con respecto a su expareja, Salvador Ibarra, aclara que jamás ha dicho que no puede ver a la hija que tienen en común. Aunque ella tiene la custodia explicó que ya se dio una sentencia en la que podrá pasar la mitad de los días de vacaciones con ella y la otra mitad con él así como un fin de semana con cada uno.



"Al contrario, yo lo único que quiero es que se especifique que tal día está contigo y tal día conmigo para evitar ese tipo de problemas. Llegó un punto en que había gritos, un punto en que no nos decidimos y dije bueno alguien que nos ayude. Ya hay una sentencia, ya gracias a dios pasamos todo ese proceso desgastante y feo y eso era lo único que yo quería: paz", aseveró.



La actriz también compartió que Ibarra no había cumplido con la pensión pues había argumentado que no tenía recursos, motivo que lo hizo apelar. "He recibido muy poco económicamente y ha sido difícil para mí", comentó.