Martha Higareda y Omar Chaparro prometen risas con "Tod@s caen"

Como si fuera Buda, Martha Higareda acarició una, dos, tres veces seguidas la panza de su hermana Miriam, durante la premier de "Tod@s caen", cinta en la que actúan.

La actriz de "No manches Frida" no pierde ocasión para felicitar a su consanguínea, quien se encuentra embarazada y pronto a dar a luz.

"¡La quiero!, ¡la quiero!", no dejaba de decir Martha, mientras varias cámaras fotográficas y de video guardaban la imagen.

Ayer ambas actrices, junto con Omar Chaparro, Claudia Álvarez y Mauricio Barrientos "El Diablito", acudieron a un complejo cinematográfico del sur de la ciudad, para la alfombra roja de la comedia que estrena mañana.

En ella Martha es una chica que da consejos a mujeres para conseguir novio, siendo el personaje de Chaparro, su similar en hombre.

"Es una historia divertida, queríamos hacer algo así y que la gente saliera contenta", indicó Martha a su llegada.

"Es una increíble película", destacó Chaparro, "la verdad es que es una historia en la que creo muchos se reirán".