Martha Higadera reacciona a Everything Everywhere All At Once: "demasiada información [...] no la volvería a ver”

Tijuana, Baja California.- Martha Higadera fue duramente criticada por sus seguidores luego de compartir su opinión de la película Everything Everywhere All At Once, galardonada con un Óscar.

La actriz de “Amarte Duele” aseguró por medio de la red social Tiktok que no la volvería a mirar y que le parecía “superloca”.

Hay una película que salió hace poco que se llama Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, se me hace una película superloca. La vi una vez, pero ya no la volvería a ver”

Además, agregó que: “fue como esas cosas que vez y que algo se siente raro porque es demasiada información, la cámara se mueve, muchas cosas suceden al mismo tiempo. Esa película no la volvería a ver”.

Los internautas no tardaron en arremeter contra la famosa y emitieron comentarios en contra de los proyectos en los que ha participado.