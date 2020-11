Martha Figueroa siempre ligada a Luis Miguel

Tijuana, BC.- De alguna manera u otra Martha Figueroa ha estado ligada a Luis Miguel, ya sea como periodista o como fan, pero no le pierde rastro.

La mexicalense quien publicó su más reciente libro “Las historias que (nunca) contamos” compartió por qué se ha vuelto su gusto culposo.

“Me fascina el tema, me fascina Luis Miguel y me fascina la serie”, compartió en entrevista vía telefónica, “Me parece que Luis Miguel me puedes decir lo que quieras, sigue siendo el rey, perdón”.

Su relación con el artista inició cuando trabajaba en una revista y se le asignó como fuente, todo lo que fuera relacionado con él, ella tenía que llevar la minuta.

Así que cuando menos pensaba, conocía bastante del artista, y el artista la ubicaba tanto por todas las coberturas que hacía de él.

“Fue así que empezó todo, y luego llegó la invitación de una editorial para escribir un libro sobre todas estas aventuras y anécdotas que tenía”, índico.

Quien también participa en el matutino “Hoy” por Las Estrellas, aseguro que si la ponen en un experimento con cámara escondida al artista, sabrá que es él de lo bien que lo conoce.

“O sea podemos ver un experimento de cámara escondida de que Luis Miguel vaya caminando en la banqueta, y alguien se lo encuentre o tu o yo o tu primo, los tres se van a emocionar”, destacó.

La periodista, quien formara parte de “Ventaneando” en 1996, reiteró que el Astro Mexicano es de los pocos artistas que aún emociona mucho con ese halo de misterio.

“Con los kilos o como sea, es alguien a quien no te puedes resistir, emociona, cosa que no pasa con todo mundo, bueno, no diré para que no se sientan.

“Además canta increíble, me da igual si pesa ochenta kilos o pesa ciento veintinueve, canta increíble”, detalló la escritora.

A Figueroa se le siente a distancia gustosa hablar del ídolo mexicano, y lo defiende de situaciones como cuando señalaron a Enrique Iglesias el mejor artista latino de todos los tiempos.

“Ahorita es cuando yo digo, Luis Miguel es cuando vomita verde, o sea cómo, y empezando con Julio Iglesias también, si es importante reconocer las trayectorias no”, sostuvo.

Consideró que la serie por Netflix ha venido a tener una nueva legión de fans sin duda, confusos por Diego Boneta, pero felices de descubrirlo.