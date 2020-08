Martha Figueroa habla sobre las declaraciones de Érika Buenfil

Ciudad de México.- El fin de semana pasado surgió un mal entendido entre Juan José Origel y Érika Buenfil, después de que el conductor a lado de Martha Figueroa hayan comentado sobre los videos que hacía la actriz.

Esta mañana "Pepillo" le pidió disculpas públicamente a Érika durante la programación de Hoy, pero quien no había comentado nada al respecto es Martha Figueroa.

Pero hace unos minutos durante el programa De primera Mano, en donde se sinceró y expresó que las cosas no pasaron como se han dicho estos últimos días.

Se lo digo a Érika, que escuche antes de ponerse como 'loca' y sobreactuar o inventar cosas; todo el mundo se fue en nuestra contra cuando las cosas no ocurrieron como ella lo comentó en el programa de Fernanda Familiar''.

Agregó que en ningún momento quiso hacer un comentario que pudiera herir a su hijo, y que tenía mucha pena que su opinión se haya malinterpretado, asegura que lo que menos quería es burlarse o humillar a alguien.

Y por último la conductora admitió que no le importa lo que digan los fanáticos de la actriz, que ella no se rompe la cabeza leyendo comentarios negativos además que es importante no pelearse por algo que no pasó.

Si lo que a ella le molestó fue que pusiera un apellido que no lleva el niño, ahí sí ofrezco una disculpa, le ofrezco una disculpa al niño por decir mal su nombre, por no haber dicho que se apellida Buenfil. Fuera de eso no tengo absolutamente nada de que disculparme''.



Con información de Tv Notas