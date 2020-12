Martha Figueroa e Isabel Lascurain hacen las pases

CIUDAD DE MÉXICO.- 'Netas Divinas' se ha colocado uno de los programas preferidos por muchos televidentes, donde algunas conductares comparten experiencias personales y tocan temas que causan polémica en el mundo del espectáculo.

Martha Figueroa hace unos meses confensó porque tuvo que salirse del programa, durante un 'live' que hizo en su cuenta de Instagram, donde platicó con sus seguidores.



Y es que a palabras de la conductora, fue despedida por haber tenido una diferencia con Isabel Lacurain, en la que le gritó pero también le alzó la voz al productor.

Fue entonces que los directivos le comentaron a Martha de una manera formal que ya tenía que salir del programa, sin embargo la conductora siempre sospechó que había sido por le incidente anterior.

Después de haber pasado años de ese momento, Martha e Isabel se volvieron a ver en 'Montse & Joe' y tocaron el tema sobre lo incómodo que fue haber vivido aquella situación, sin embargo la cantante se defendió que "no era para tanto".

Yolanda Andrade en aquel momento también formaba parte dle grupo de conductoras, trató de tomar distancia y dejar que sus amigas arreglaran sus diferencias.

Ese momento fue terrible, si me lo hacen ahorita me voy a mi casa y ya, pero en ese minuto mi papá había muerto dos semanas antes y fue la tristeza más grande de existencia, pero yo decía que me quedaban mis netas. Pasó esto y eso significó vete de la empresa, entonces se murió mi papá, ya no hay Netas, te quedas sin chamba. Y el primer peor momento fue cuando murió mi primer bebé, el segundo cuando murió mi papá y el tercero estar escondida detrás del clóset llorando porque me corrieron de Netas y lo hice para que mi hijo no me viera llorar” relató Martha.