Martha Figueroa: "Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata"

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue a través de su cuenta de Instagram como la periodista, Martha Figueroa, dio a conocer la postura de su familia ante la denuncia pública que señala a su hijo Alejandro Vaca Figueroa de presunto abuso sexual a una menor de 17 años.

Esta información salio a relucir en redes sociales después que la comentarista diera su opinión sobre la denuncia de abuso sexual de Nath Campos, quien señaló al youtuber conocido como Rix de haber abusado de ella.

Figueroa fue señalada de haber minimizado los hechos, al enfatizar el hecho que la joven influencer bebió alcohol, una joven revivió el acoso que sufrió por parte del hijo de la periodista.

Martha Figueroa rompe el silencio

Desde su perfil de la red social, es como Martha Figueroa aclara los rumores que señalan a su hijo Alejandro como un presunto agresor sexual y reprocha al público en general por "aprovechar la confusión para calumniar a su familia".

El comunicado que consta de tres partes, inicia dando las gracias por leer la información que otorga la periodista y va acompañado de tres imágenes con texto, que en pocos minutos rebasa los más de mil vistas.

"A la opinión pública: Ante las falsas acusaciones en contra de mi hijo Alejandro, hago saber que esa grave injuriosa denuncia pública carece de verdad. Por eso decido dar mi versión", afirmó Figueroa y agregó, "Alejandro no participó en los hechos de abuso que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martha Figueroa (@figuerolas) "Cuando hace 8 años ella me contó su versión a través de las redes, estuve totalmente abierta y dispuesta a dialogarlo y aclarar la situación. Nunca recibió amenazas de mi parte. Y jamás volvió a establecer contacto con nosotros", aclaró la periodista.

"Que esta persona haya decidido revivir una historia falsa del pasado de manera oportunista -aprovechando el revuelo de mis no bien recibidas opiniones en el programa Hoy- podría tener implicaciones legales por el daño moral que esta situación representa sobre todo a mi hijo, que por la vaga acusación de abuso, ya fue etiquetado como 'violador empedernido' y como 'cómplice'", escribió.

"Estoy tratando de tener empatías con las situaciones que actualmente nos confrontan y todos los días estoy aprendiendo a construirme de una mejor manera. Esto es un aprendizaje, sin duda", afirmó Martha.

Finalmente la comentarista de espectáculos escribió: "Gracias por el apoyo y tantas muestras de afecto de quienes nos conocen y saben de nuestra calidad humana. Duele la mentira pero tenemos la conciencia tranquila. Gracias por la atención. Sean Felices. Martha Figueroa".

¿De qué se acusa a Alejandro Vaca Figueroa?

A través de redes sociales, la usuaria identificada como Ana aseguró que el hijo de Martha Figueroa también es un acosador y acuso a la presentadora de haberla culpado por lo que sucedió cuando la denunciante tenía 17 años.

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él”,

La joven recordó que asistió a una fiesta con el hijo de Martha Figueroa y dos amigos del joven, y tras un vaso de alcohol, la mujer perdió la conciencia.

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. https://t.co/JANB8yKw3H — Ana ��☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

“Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta, llegando me ofrecieron 1 (un) vaso con alcohol, me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás”

Recordó que la reunión en la que estuvo con el hijo de la periodista y dos amigos de éste fue en un departamento vacío, presuntamente propiedad del joven Vaca Figueroa. Dentro del relato, la chica recuerda que decidió hacer pública su denuncia y mostrar las conversaciones que tuvo con uno de los presentes, en donde aceptaba haberse “pasado”.

Sin embargo, su denuncia fue desestimada por Martha Figueroa, quien incluso habría amenazado a la víctima de su hijo.

Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él. — Ana ��☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

“Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en Twitter y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde él aceptaba que “se habían pasado de ver…”. La señora Martha me amenazó para que borrara todo”

Aunque agradeció las muestras de cariño de sus cercanos y la gente que supo la situación, la cibernauta asegura que no busca ni venganza ni fama, y que no le sorprenden los dichos de la periodista frente a la situación que generó gran polémica con las opiniones que emitieron también Arath de la Torre y Andrea Legarreta.

Agradezco muchísimo el cariño y apoyo que me está llegando por todos lados ��



Pasó hace 10 años y hace unos 6 fue cuando conté todo y después borré por miedo.



Ahora ya no tengo miedo, pero no es algo que quiera revivir. — Ana ��☃️ (@AnaFloreess) January 26, 2021

“Saqué el tema porque vi el video de HOY y me revolvió los sentimientos, me dio muchísimo coraje y me acordé de todo. No me interesa buscar venganza, fama(?), ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió. Me han llegado un par de DMs de niñas contándome situaciones de violencia física y psicológica que vivieron con este “hombre”. Tristísimo”,