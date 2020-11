Martha Debayle da gracias al lado de su familia 

CIUDAD DE MÉXICO.- "Por el placer de celebrar y vivir bonito", así titulo el video que publicó en su mura de Instagram la periodista Martha Debayle, donde explica que aprovechando el día de Acción de Gracias que se celebra el último jueves de noviembre en Estados Unidos, ella decoró una mesa de manera especial para su familia, solo por el gusto de hacerlo.

Aunque Debayle vive en la Ciudad de México, no dejó pasar la oportunidad para consentir a su familia con una espléndida decoración en la mesa de comedor, donde esperaba compartir con su familia, así lo mostró con un par de series de imágenes publicadas a través de su red social.

"Hoy celebro, no por la historia per se si no porque lo que en realidad representa, el acto del agradecimiento. Y no importando con quién hablé del tema, desde Tal Ben-Shahar hasta Tony Karam, todos acuerdan que la gratitud es el camino más rápido a la felicidad", escribió la periodista en su publicación.



"Saber reconocer y dar gracias por todo lo que sí hay, por todo lo que sí tenemos, por todo lo que sí somos", comenta al lado de su imagen Debayle, donde se le ve de pie a la orilla de una mesa con decoración otoñal.



La periodista deja claro que siempre debemos ser agradecidos, por lo que tenemos y por lo que ya no esta, "Este 2020 ha puesto a prueba nuestra capacidad de encontrar en estos momentos tan complicados, lo positivo de lo que hemos vivido, pero haciendo una pausa, decidiendo de forma consciente hacer una lista de todo lo rescatable es que podremos identificar y agradecer las bendiciones que nos rodean".

La conductora de radio y televisión termina su publicación agradeciendo, "Gracias a todos ustedes por estar, por escuchar y por ser parte activa del proceso de crecimiento y aprendizaje en el que a través de todos nuestros contenido estamos todos. Son nuestra más grande inspiración. De qué están agradecidos uds?"