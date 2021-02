Martha Cristiana se suma a la lista de denuncias contra Andrés Roemer por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Cristiana se sumó a las cinco mujeres que han denunciado a Andrés Roemer , por abuso sexual. A través de su cuenta de Twitter, la actriz narró cómo conoció al escritor y embajador de buena voluntad de la UNESCO con el pretexto de invitarla a trabajar con él.

“Conocí a @RoemerAndres en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con él. Venía regresando de Nueva York con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me citó en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció algo de tomar. No acepté”, declaró en su primer tuit.

Conocí a @RoemerAndres en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con el. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me cito en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció algo de tomar. No acepté. — Martha Cristiana (@marthacristiana) February 21, 2021

Aunque explicó que no existió un abuso físico por parte de Roemer, sí ejerció sobre ella un comportamiento inapropiado. “Si no lo dije antes, es porque -repito- no lo vi mal. Imaginen el nivel de burla/rechazo que se puede recibir por una denuncia como la mía, en la cual hubo comportamiento inapropiado, pero no hubo abuso. Lo que me mueve es ver que @RoemerAndres lo llevó a otro nivel. Al abuso”, recalcó.

“Y eso, como feminista y luchadora por los derechos de la mujer y la equidad de género, hace que me hierva la sangre, pues nos heredan una cultura de vergüenza y la línea es MUY fina entre lo que se supone que es correcto y lo que no”.

Andrés Roemer, escritor y embajador de buena voluntad para el cambio social y el libre flujo de conocimiento de la UNESCO#MeTooPeriodistasMexicanos #MeTooEscritoresMexicanos #YoLesCreoAEllas pic.twitter.com/tl4lohVjGH — Periodistas Unidas Mexicanas (@PeriodistasPUM) March 25, 2019

La actriz, al igual que cinco mujeres, entre ellas la bailarina Itzel Schnaas, y dos periodistas, coincidió en lo mismo: su modus operandi. Según los testimonios, las lleva a su casa con el pretexto de “hablar de trabajo", pero acaba por violentarlas sexualmente.

“Gracias a las personas que entienden que este hijo es acerca de corroborar -por principio- que efectivamente que @RoemerAndres tiene un modus operandi. Lo corroboro para sumar a un #yositecreo simplemente. Es increíble observar la misoginia que inunda las redes de hombres”.

“Y si lo digo 25 años después es para APOYAR a quienes sí violentó. Usar mi voz para confirmar que él tenía -efectivamente- una forma de “ofrecer chamba” que se convirtió eventualmente en un MODUS OPERANDI para VIOLENTAR. Eso simplemente. Lo interesante es ver reacciones”, señaló.

El pasado 15 de febrero, la bailarina Itzel Schnaas, reveló en un video difundido en YouTube que en 2020 acusó a Andrés Roemer por acoso sexual ante la Unidad de Género de Grupo Salinas, dicha investigación concluyó en diciembre que "Andrés Roemer es un violentador sexual patológico que atenta contra mujeres".

En su video, la bailarina narra su experiencia con el fundador de La Ciudad de las Ideas; se conocieron justo durante este evento donde intercambiaron teléfonos. Días después, la citó en una cafetería para que la bailarina le hablara de sus proyectos de trabajo, pero de último momento cambió el lugar de la cita: su casa. Durante la "charla", Andrés la interrumpió en varias ocasiones para hacer comentarios de tono sexual, hasta que el conductor del programa De Cabeza, de ADN40, la tocó sin su consentimiento.