Martha Cristiana afirma que tuvo covid-19 pero que no quiso hacerse ''la víctima''

CIUDAD DE MÉXICO.- Cansada de la situación de México, Martha Cristiana sorprendió a todos sus seguidores de redes sociales luego de que afirmara que ella tuvo covid-19 pero optó por mantenerlo privado.

La actriz habló por primera vez sobre lo que realmente piensa sobre las medidas que el gobierno ha ideado con motivo de prevenir un número alto de contagios. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que confesó su sentir,

“En cambio, yo tuve COVID-19 y no le dije a nadie y no me saqué foto con cara de víctima, ni anduve alarmando a la banda. #YoNoMeQuedoEnCasa y cuando estemos listos para esa conversación feliz le entro, aunque me pi*ches linchen”, expresó.

Por si fuera poco habló de otros temas en controversia actual, como que afirmó estar de lado de Luisito Comunica y criticar a las mujeres que enseñan de más.

‘’Ando bien filosa porque ser monísima nunca hizo mejor a nadie’’, escribió para después invitar a ver su programa ‘’Martha Cristiana Al Aire’’.