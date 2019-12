Marta Sánchez se defiende tras polémica con Rosalía

CORUÑA, España.- Marta Sánchez, quien saltó a la fama en la década de los 90s, causó gran polémica en redes sociales luego de compararse con Rosalia.

Durante una entrevista con el periódico La Voz Galicia, la española aseguró que en su juventud ‘‘fue una Rosalía para su generación’’.

"Fui un fenómeno social en España, me consideraban 'sex symbol' y tuve no sé cuántos números uno…", señaló Sánchez, que ahora tiene 53 años.

Sus palabras no fueron bien vistas del todo por fanáticos de Rosalía, quienes no dudaron en irse contra la cantante de ‘‘Colgando en tus manos’’.

Fue precisamente por ello, que después de tantos comentarios en su contra, decidió acudir a su cuenta de Instagram para aclarar la situación mediante el texto de disculpa del reportero quien le hizo la entrevista y quien al parecer estaba apenado por el rumbo que había tomado su nota.

‘‘No suelo poner estas cosas en mi instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos “haters” que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí. Es un whats up del periodista que me hizo la entrevista del viernes

@lavozdegalicia y que nada más lejos de su intención que despertar tanto comentario’’, comienza el texto que escribió al pie de su publicación.

Después continúa hablando sobre lo verdaderamente exitosa que fue en su tiempo y del gran respeto y admiración que siente por Rosalía.

‘‘Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y si, tuve una gran época de éxitos, tanto en “Olé Olé”, como en solitario. Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto; a mi cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada...) Quede claro que @rosalia.vt me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista’’, finalizó.

De este modo Marta le pone fin a la controversia de la que había sido protagonista este fin de semana.