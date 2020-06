Marta Guzmán describe a Carlos Loret de Mola como una persona agresiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Quien ha revivido un escándalo es Marta Guzmán, pues recientemente dio serias declaraciones sobre Loret de Mola en el programa ‘El Mich TV’, conducido por Michelle Rubalcava.

La famosa señaló que Loret la invitó a trabajar con él cuando ella vivía en Guadalajara y estaba a punto de casarse; su prometido la convenció y aceptó la oferta, pero con el tiempo, la emoción y la ilusión fueron sustituidos por el temor y la incomprensión.

“Trabajo con él y me parecía increíble. Me sigue pareciendo una persona muy inteligente, pero, la verdad, no te puedo decir que tuve un buen trato, no te puedo decir que fue una experiencia del todo grata''. “Yo amaba mi trabajo, iba con toda la actitud, pero empezaron a suceder cosas. Yo creo que de repente la gente se marea’’, comentó.

Cuenta que las cosas subieron de tono un día que Loret le había llamado para hacerle una llamada de atención.

‘’Un día me acuerdo que yo nada más agarré el celular y me empezó a pegar de gritos. Yo venía manejando. Empezó a regañarme, ni siquiera te sé decir por qué. Eran unos gritos y unas groserías… Llegué y le dije: ‘Te voy a pedir un favor: a mí no me hables así. No me gusta que me hablen así’. Nunca se disculpó y siguió hablando de una manera terrible', aseguró Marta.

Cabe recordar que a mediados de agosto del 2019 Marta rompió el silencio en cuanto a su relación con el conductor su salida del noticiero Primero Noticias.

“No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino”, afirmó.

Hasta el momento, Carlos Loret de Mola no ha dicho nada al respecto.