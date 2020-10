Marlene Stahl vivió de cerca los celos de Sherlyn...¡Le hackearon su Twitter!

CIUDAD DE MÉXICO.- Sherlyn de nueva cuenta está en el ojo del huracán, pero esta vez, por un episodio de su pasado que la destaparía como una mujer celosa y posesiva con Francisco Zea, quien fuera su pareja hasta 2018.

Marlene Stahl, quien es conductora invitada del programa “De Primera Mano”, reveló en la más reciente emisión que la actriz mexicana no la quería cerca del periodista, con quien trabaja en su programa radiofónico matutino desde hace mucho tiempo.

“Ella es una mujer muy celosa y posesiva y yo lo vi de cerca cómo era con mi querido Paco”, reveló Marlene en “De Primera Mano”.

El problema de celos habría escalado a tal grado de que Marlene acusó a Sherlyn de haberle hackeado su cuenta de Twitter para meterla en un problema.

A mí esta mujer me hackeo mi cuenta de Twitter para meterme en un problema”, comentó.

“Obviamente no creo que haya sido ella, pero tiene un ejército de personas que le manejan sus redes sociales”.

El hackeo habría sido para que la cuenta de Marlene apareciera dándole “Me Gusta” a algunos comentarios despectivos contra Sherlyn, con el fin de hacerla quedar mal en frente de sus seguidores.

“Fue una estupidez, para darle unos likes a unos comentarios que hacia la gente atacándola por un tema con Paco Zea”, comentó.

Marlene lamentó que Sherlyn fuese tan posesiva con Francisco, pues lo describió como un hombre caballeroso que nunca le atacó pese a los problemas que surgieron entre ellos.

“(Paco) es una excelente persona, es un gran ser humano y cuando estuvo este escándalo con Sherlyn y habló pestes de él, que yo lo vi, que vimos cómo era un caballero con ella, que lo ves al aire con los políticos y los narcotraficantes y con ella era una sedita. ¿Cómo es posible que pueda hacer eso?”, cuestionó.

Incluso Marlene dijo que hubo una ocasión en que Sherlyn fue directamente con ella para pedirle que se alejara del periodista, con quien ya tenía planes de boda.

“Yo trabajaba con él y vino a decirme que no me metiera en su relación. Me dijo ‘Oye ten un poquito de distanciamiento porque él y yo vamos a formar una familia y no está bien’, porque yo con Paco soy muy llevada, la verdad”, remató.

Actualmente Sherlyn se encuentra en medio de una demanda por supuesta agresión a Jorge Clarividente, quien acaba de acudir a la Fiscalía General de la Ciudad de México para dar seguimiento al caso.

La propia actriz acudió a su cuenta de Instagram para revelar que ella no está citada en dicho lugar, pues dice que el caso se encuentra archivado.