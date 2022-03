Marlene Favela tiene pretendientes de sobra

Ciudad de México.- La actriz Marlene Favela reveló que aun con su rompimiento amoroso con el padre de su hija, no le hacen falta pretendientes, a lo que dijo no descartar volver a tener una pareja sentimental.

“Es que esas cosas no se planean, lo que Dios quiera, yo feliz recibo lo que Dios me mande, lo recibo con cariño y con muchos proyectos personales, y de mi carrera, entonces si hay tiempo perfecto y si se da, perfecto, y si no vendrá en el momento que tenga que venir, esas cosas no se tienen que buscar”, dijo la artista durante la entrevista concedida al programa Hoy.

Después de escuchar que habría rumores sobre un hombre quien le estaba cortejando actualmente, Marlene dijo que siempre ha tenido pretendientes en puerta, incluso cuando estaba casada.

¡Ah, sí!... ¿dónde?... no, pues mira, siempre hay pretendientes, porque decirte ¡ay, no!, sería mentirte, siempre hay, pero no de ahora, de antes, ahora también, creo que cuando estaba casada también había galán, o sea pretendientes, y ahora que estoy sola también, pero no, vamos a darle tiempo, para que sea la persona correcta, que sea en el momento correcto, y eso solamente Dios lo decide”

Explicó.

Su ex se preocupa por sus hijos

Por otro lado, su ex George Seely utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por sus hijos de quienes no sabe nada tras las inundaciones en Australia.

A través de su cuenta de Instagram, el empresario sorprendió al publicar un desesperado mensaje para pedir a sus hijos se comuniquen con él cuanto antes, para saber si están a salvo.

“Por favor, comuníquese conmigo y háganme saber que están bien y a salvo. No tengo ningún otro medio de comunicación en estas inundaciones. Estoy preocupado”, escribió el hombre de origen libanés.