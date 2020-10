Marlene Favela se disfraza de payasita para celebra el primer año de su hija Bella

Ciudad de México.- Marlene Favela celebró en grande el primer año de vida de su hija Bella, producto de su relación con el empresario australiano George Seely, y por tal motivo decidió disfrazarse de payasita.

Fiel a su costumbre, la actriz no hizo mención de su ex pareja; sin embargo, dedicó un emotivo mensaje a su retoño acompañada de algunas fotos y videos que muestran el crecimiento de la pequeña.

“Desde el momento que escuché tu corazón por primera vez ha sido un hermoso recorrido a lo más profundo de mi ser, el esperarte con toda la ilusión del mundo fue increíble, el sentir cómo ibas creciendo dentro de mí ha sido lo más maravilloso que Dios me ha regalado, cuando por fin te tuve entre mis brazos sabía que después de ti ya nada sería igual, el amamantarte nos dio una conexión única y para siempre, el despertar cada mañana y ver tu carita me hace creer en los milagros, el saber que existes me hace la mujer más feliz del universo. ¡¡¡¡¡¡GRACIAS MI AMADA BELLA POR ESCOGERME COMO TÚ MAMÁ!!!!!! ¡¡¡¡QUE TENGAS UNA LARGA Y HERMOSA VIDA, TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS #1”, escribió Favela.

Horas más tarde, la artista presumió la hermosa fiesta que realizó para su hija, donde además de los adornos de osos y muñecas, lo que resaltó fue la misma Marlene disfrazada de payasita.

Además de las felicitaciones de sus colegas del medio, lo que llamó la atención fue que el padre de la niña tomó una de las fotos donde aparecen madre e hija para colocarla en su cuenta Instagram y enviar el siguiente mensaje: “Feliz primer cumpleaños Bella ������❤️����Eres grande y linda”.