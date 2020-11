Marlene Favela rompe el silencio sobre George Seely

CIUDAD DE MÉXICO.- Marlene Favela decidió romper el silencio sobre su separación matrimonial con George Seely, de quien ya vive separada desde hace algunos meses debido a que él se fue a vivir a Australia.

La famosa no pudo evitar los cuestionamientos en una rueda de prensa donde promocionaba el lanzamiento de su nueva muñeca, y fue así como mandó un mensaje a su ex esposo.

A mí me encantaría (que encontrara el amor nuevamente), lo único que pediría es que fuera una buena mujer para que quiera mucho a mi hija”, dijo Marlene.

"Tienen que entender que no vivimos en los mismos países, entonces no es igual pero todo gracias a Dios, está muy bien y así va a seguir por el bien de mi hija, por mi bien y por el bien de todos los involucrados", continuó.

Marlene evitó hablar mal de George, pues con él procreó a su hija y prefiere mantener una relación cordial con él.

“Cuando tú tuviste una relación con alguien, hablar mal de esa persona es hablar mal de ti mismo, entonces yo creo que lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue casarme, lo mejor que pude haber hecho fue tener a mi princesa hermosa y lo mejor que pude haber hecho en mi vida es estar ahora como estoy”, comentó.

La famosa no quiso decir los motivos de su separación, pues prefirió mantener eso en la intimidad de su familia.

“Las razones creo que esas sí se quedan en mi entorno familiar por respeto”, externó.

“Cuando tenga un papel firmado se los voy a mostrar con mucho gusto porque yo quiero ser transparente, yo no tengo nada qué ocultar ni que: ‘ay no me pregunten de eso’, porque es mi vida, me van a preguntar, no pasa nada, pero sí con respeto por mi hija” remató.