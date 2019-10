Marlene Favela reaparece sin una gota de maquillaje

MÉXICO.- Marlene Favela se encuentra disfrutando de sus primeros días como mamá luego del nacimiento de su hija Bella el pasado 12 de octubre.

Sin embargo, la actriz no ha querido abandonar a sus seguidores, y a través de un video en su cuenta de Instagram reveló sus primeras impresiones tras su debut materno.

Me tiene enamoradísima. Ha sido la experiencia más maravillosa de nuestra vida, estamos muy felices. Ha sido increíble este proceso, no me lo esperaba así. Es como el regalo más grande que Dios te puede dar y bueno no tengo más que palabras de agradecimiento (…) He batallado muchísimo con la lactancia, pero ya por fin hoy me siento feliz porque ya todo está un poco más normal. Los primeros dos o tres días sí me costó un poquito, pero es un proceso, estoy aprendiendo y estoy feliz de que puedo amamantar a mi bebé.

Posteriormente, Marlene aprovechó para ofrecer disculpas por su aspecto tan natural. “Ahorita ya dejamos el hospital, estoy súper feliz, no tengo palabras para decirles cómo me siento en este momento. Como verán ando sin maquillaje ya lista para irme a casa (…) Quería que me vieran así tal cual (…) Perdón porque me presente así de cara lavada, pero esta es mi realidad hoy, hoy dejo el hospital. Solo he tenido tiempo de estar cerca de mi muñeca, de mi esposo y de mi familia”.

Y al ser cuestionada sobre cuándo mostrará públicamente a su primogénita, Favela puntualizó: “muero por presentárselas, pero tenemos que ir primero a ver a la Virgencita de Guadalupe a la Basílica en México y luego ya la podrán ver”.

Para finalizar su enlace, la actriz comentó: “estamos muy bien, muy felices y no tengo con qué pagarles tanto amor (…) Quería decirles millones de gracias por cada uno de sus mensajes, por sus bendiciones, buenos deseos, para mí, para mi bebé”.