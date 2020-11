Marlene Favela defiende su postura de mantener a su hija al 100%

CIUDAD DE MÉXICO.- Marlene Favela se enfrentó por primera vez a la prensa luego de confirmar su separación definitiva con George Seely, empresario australiano que también es padre de su hija Bella.

A pesar de que no ha revelado los motivos que la orillaron a separarse del padre de su primogénita, la actriz aseguró que los problemas que le pasan a los artistas no están muy alejados de los que les pasan a las demás personas.

“Yo creo que eso ya cambió, todos somos seres humanos y todos tenemos cosas para aprender, para vivir, lo importante de lo que te toque vivir es la actitud con la que afrontas eso… yo creo que la gente ha entendido muy bien mi manera de mostrarme, yo he tratado de ser muy honesta, incluso con ustedes (la prensa), de decirles ‘oigan, pasa esto’, pasa de esta manera y se los comparto con respeto, con cariño, y lo que sigue es esto”, explicó.

Al ser cuestionada sobre la independencia de las mujeres y su decisión de vivir sin una pareja, Favela confesó: “Yo creo que vivir en pareja es muy bonito y es maravilloso, pero cuando eso no funciona, también creo que la mujer es capaz de ser feliz, creativa, productiva, de ser muchas cosas. Creo que el amor debe crecer primero hacia a ti, y cuando tú estás feliz de quien eres, cómo eres, te quieres, te respetas, te amas, lo que venga a tu vida es un plus, pero no es que necesites eso para vivir”.

Sin embargo, al mencionarle que ella será un ejemplo para su hija, pues cuando la niña crezca y vea lo que hizo para sacarla adelante, ahora que está anunciando una línea de muñecas inspiradas en la niña, Marlene sorprendió al declarar que la menor tiene el cariño de sus dos padres.

“Ella tiene todo el amor que necesita de sus padres por igual, pero yo sí pensé en esto… quiero irle creando un patrimonio, que ella vea que hay que salir, que hay trabajar, que hay que luchar por sus sueños”, destacó.

Asimismo, la artista mexicana se negó a dar más detalles de su separación y sobre su decisión de cubrir totalmente la manutención de su hija.

“No voy a volver a tocar el tema por respeto a mi hija, les compartí todo, les dije de la A a la Z, así sigue estando, eso no va a cambiar, por respeto a mi hija, pero también por respeto a mí, y también por respeto al papá de mi hija”, detalló.

Finalmente, y sin entrar en detalles de la relación que actualmente mantiene Bella con su padre, Marlene dijo:

Todo está perfecto… ahora, tienen que entender que las personas no vivimos en los mismos países, entonces no es igual, pero todo gracias a Dios está muy bien y así va a seguir por el bien de mi hija, por mi bien y por el de todos los involucrados, porque cuando tuviste una relación con alguien, tu hablar mal de esa persona es hablar de ti mismo, entonces yo creo que lo que mejor que pude haber hecho en mi vida fue casarme, lo mejor que pude haber hecho en mi vida fue tener a mi princesa hermosa, y lo mejor que pude haber hecho en mi vida es estar ahora como estoy”.