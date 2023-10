Marlene Favela asegura que nunca se ha modificado el rostro

Ciudad de México.- Marlene Favela expresó su negativa a recurrir a tratamientos estéticos para frenar el paso del tiempo en la cara, aunque varias de sus compañeras ya han utilizado estas técnicas para lucir más jóvenes.

Tras el comentario de los medios sobre su aspecto físico, la actriz contó.

Sí me cuido, me dedico al medio del espectáculo, hago ejercicio, como sano, pero yo creo que lo principal en mi vida es alimentar mi alma, y mi mente, eso es lo que más me gusta… No lo voy a hacer, me encanta mi cara sin bótox, arrugada, no pasa nada, el tiempo no lo puedo detener, no me voy a pelar con eso, creo que he aprendido a disfrutar cada etapa de mi vida al 100, me gusta como soy con mis arrugas, con mis cicatrices, amo, me veo al espejo y digo, me gusto, no me cambiaría nada, no me voy a inyectar, no me voy a poner colágeno en los labios, no me voy a poner ácido hialurónico, nunca me voy a poner bótox, no van a ver nadie con esas cosas en mi cara”.