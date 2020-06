Marlene Favela aplaude a las mujeres que no dependen de los hombres

CIUDAD DE MÉXICO.- Marlene Favela sigue recalcando la importancia de que las mujeres no dependan económicamente de los hombres, y tras anunciar su separación del padre de su hija, la actriz mantiene su postura de no pedirle ayuda económica a su ex.

Durante un enlace en vivo con su colega y amiga Luz Elena González, Favela dejó en claro que hasta este momento continúa con la idea de cubrir al 100 por ciento la manutención de su hija, y aplaudió a las mujeres que salen de su casa para aportar dinero en su hogar.

Muchas mujeres quieren una independencia económica, quieren ser autosuficientes, no importa si están solitas, si están casadas, en fin, el siempre aportar algo a tu hogar es muy aspiracional”, expresó.

Respetando su promesa de no hablar mal sobre el padre de su hija y sin exigirle ninguna cantidad económica a su todavía esposo George Seely para la manutención de la pequeña Bella es como Marlene Favela está enfrentando su nueva vida como mamá.