Marlene Favela, abandonada por su esposo tras convertirse en madre

Marlene Favela y su esposo, el empresario australiano George Seely, están enfrentando una fuerte crisis matrimonial a poco más de 2 de años de haber contraído nupcias.

A pesar de que la pareja lucía muy enamorada, de acuerdo a una publicación, un amigo de la actriz aseguró que los problemas entre ambos se hicieron fuertes tras el nacimiento de su hija, pero lo que más distanció a la actriz de 42 años y el empresario de 47, es que ella desea regresar al mundo de las telenovelas.

Todo explotó hace como dos meses, que fue cuando Marlene le pidió que se dieran un tiempo para enfrentar esta crisis en su matrimonio y saber si todavía quieren estar juntos. Siempre habían tenido problemas, pero todo empeoró después del nacimiento de su hija; Marlene deseaba tanto ser mamá, que descuidó su matrimonio, y él empezó a sentir que ella ya no lo atendía como antes, pues sólo se dedicaba a su hija”, contó.

Aunado a esta situación, Marlene sintió la necesidad de regresar a trabajar. “En diciembre del año pasado Marlene le pidió venir a México y retomar su carrera, él se enojó mucho porque en su cultura la mujer sólo se dedica a ser ama de casa, el hombre es el que provee, pero cuando se casaron, ella nunca pensó en eso y se dio de topes. Ella le pidió viajar a México para presentar a la niña con la Virgen de Guadalupe y él aceptó, pero en cuanto llegaron, empezaron a buscar a Marlene para entrevistas, la invitaron a programas y él no lo soportó; tuvieron una pelea muy fuerte, él tomó sus cosas y se fue, la dejó”, dijo el amigo de Marlene.

La misma forma, el íntimo de Favela reveló que George ya borró todas las fotografías junto a la actriz de las redes sociales, y no descarta que la haya cambiado por otra mujer.

“Él tiene fama de mujeriego y todo mundo trató de hacerle ver eso a ella, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Te mentiría si te digo que soy testigo de eso, pero podría ser muy probable. Desde enero que se fue, sólo una vez le habló para saber cómo estaba la niña, pero nada más, no le ha dicho si va a regresar y tampoco ella se lo preguntó. Yo creo que a él le cayó de maravilla la separación, porque puede seguir con su vida como siempre; le gusta la soltería, siempre le ha huido al compromiso”.

Finalmente, el amigo de la actriz aseguró que es ella quien se hace responsable de mantener a su hija, pues Seely no es tan solvente como se pudiera pensar.

“Marlene es la que se hace cargo, además él luego le decía que se le caían proyectos o que necesitaba algo para invertir, y Marlene era quien le daba dinero. Aparte, él nunca se ha hecho responsable de sus hijos, así que dudo que se haga responsable ahora. (…) Estoy seguro de que, terminando la cuarentena, Marlene irá a meter la demanda de divorcio”, remató.