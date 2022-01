Mark Wahlberg incursiona en la venta de Tequila

Ciudad de México.- El actor Mark Wahlberg anunció que se introduciría en el mundo de las empresas, específicamente el mundo del tequila, tal como lo han hecho otras estrellas de Hollywood.

Wahlberg confesó que su último proyecto es una línea de tequila que lleva el nombre de ''Flecha Azul'', marca cofundada por el golfista Abraham Ancer y el empresario Arón Márquez.

Es gracioso porque cuando me lo mencionaron por primera vez, dije: ‘absolutamente no...Tienes a todas estas otras personas que afirman haber ido a México y creado tequila y cultivado agave. Decían: ‘esto no es lo que es, tenemos dos tipos increíbles que son realmente jóvenes y de ideas afines’. Solo dije que me encantaría invertir en ellos”