Mark Wahlberg en negociaciones para "Our Man in New Jersey"

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que Mark Wahlberg está en negociaciones con Netflix para producir y protagonizar la película de espías "Our Man in New Jersey’’.

Según información de Variety, si se llegara a un acuerdo, Wahlberg interpretaría a un personaje de tipo 007 James Bond de cuello azul. El escritor de "Safe House", David Guggenheim, también está en conversaciones para desarrollar el guión. Stephen Levinson, a quien se le ocurrió la idea de la historia, produciría con Wahlberg.

Wahlberg y Levinson trabajaron con Netflix en la comedia de acción "Spenser Confidential", que comenzó a transmitirse el 6 de marzo con Wahlberg en el papel principal y la producción. Levinson también produjo junto con Neal H. Moritz, Toby Ascher y el director Peter Berg.

Los largometrajes más recientes de Wahlberg incluyen "Transformers: The Last Knight", "Mile 22", "Daddy’s Home 2" y "Instant Family". Recientemente terminó el rodaje del drama independiente "Good Joe Bell", dirigido por Reinaldo Marcus Green con Reid Miller, Connie Britton, Maxwell Jenkins y Gary Sinise, también protagonistas. Wahlberg recibió nominaciones al Oscar por actor de reparto en "The Departed" y por mejor película por "The Fighter".

Guggenheim es creador y productor ejecutivo de la serie de Netflix "Designated Survivor", protagonizada por Keifer Sutherland. También trabajó con Netflix como productor ejecutivo en "Christmas Chronicles". También escribió el guión del thriller de acción de 2012 "Safe House", protagonizado por Denzel Washington y Ryan Reynolds.

Wahlberg está representado por WME, Leverage Management y Sloane Offer. Guggenheim está representado por Verve, Lit Entertainment de Adam Kolbrenner y Ziffren, Brittenham. La noticia fue reportada por primera vez por Deadline Hollywood.