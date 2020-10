Marjorie y sus nervios por ponerse la Banana en "Quién es la máscara"

Como el domingo pasado, "Quién es la máscara" puso en jaque a los investigadores Juanpa Zurita, Carlos Rivera, Yuri y Consuelo Duval, quienes agarraron las pistas, se confundieron y se perdieron en algunos casos, pues no estuvieron ni cerca de descubrir quién se escondía detrás de los disfraces, como ocurrió en el caso de Marjorie de Sousa, quien fue la Banana.

Mientras que el influencer creía que la botarga era su amiga Lele Pons, Yuri pensó en Alejandra Guzmán; Duval apostó por Fabiola Guajardo y Rivera pensó que se trataba de Érika Buenfil, al final todos quedaron admirados.

"Era el patito feo cuando estaba en la escuela, me costó mucho pararme donde estoy hoy, pararme en el teatro me costaba horrible, incluso ayer en los ensayos no saben el dolor de barriga que tenía. Pero es una cosa que disfruto ya, porque si no hacemos esto no gozamos la vida y lo que hacemos, el arte, y yo quiero agradecer esta noche por dejarme competir, por dejarme no ser yo porque la gente siempre te ve de una forma diferente, todos llevamos un niño por dentro y este personaje lo escogí, mejor dicho, lo escogió Matías, mi hijo".

La actriz aseguró que gracias a Dios y a su hijo es que se ha puesto de pie tras las adversidades de la vida.

El segundo enfrentamiento de la noche fue entre Cerbero, Medusa y Mapache. Mientras que los investigadores salvaron a Mapache, Cerbero fue salvado por el público, por lo que Medusa tuvo que quitarse la máscara.

Los investigadores, previamente habían intuido quién se encontraba dentro del disfraz. Cuando cantó "Desde esa noche", para Consuelo Duval quedó claro que se trataba de Dulce; mientras que Carlos Rivera consideró que era Susana Zavaleta, Juanpa Zurita apostó por Lucía Méndez y Yuri por Marisela.

"Estoy muy contenta por esta divina invitación, pero lo más importante, me sacaron de mi casa después de medio año, gracias, cuando me invitaron al programa no lo dudé ni un segundo porque ya me hacían falta todos ustedes", aseguró la cantante.

Ahora en redes la discusión se ha convertido en viral luego de que muchos aseguran que Mapache es Paty Cantú mientras que otros juran que el Duende es el clavadista olímpico, Rommel Pacheco.