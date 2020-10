Marjorie de Sousa luce su trasero; desata furia

Marjorie de Sousa ha caído de la gracia de muchos cibernautas luego de que le quitara la patria potestad de Matías a su expareja Julián Gil.

La venezolana no ha hablado públicamente de este nuevo capítulo del pleito legal que deja a Julián sin la posibilidad de convivir con su hijo, y lo obliga a continuar dando una cuantiosa manutención.

La molestia de la hermana de Julián Gil y de muchos cibernautas se desató luego de que Marjorie posteara un video en el que luce un body y presume su trasero con un sexy caminar al ritmo de "Mi vida" de Maluma.

Patricia, la hermana del actor, lamentó que Sousa busque desviar la atención con este "videíto sexual" cuando dejó "huérfano de padre vivo" a Matías gracias a "oscuras influencias" que le ayudaron a arrebatarle a Julián sus derechos.

En su mensaje que acompañó con el video de Marjorie, Patricia asegura que algún día Matías se dará cuenta que su madre es una persona "soberbia, corriente y mala" con falta de dignidad y "valores reflejados en el trasero".

"Que lamentable verte en pleno esfuerzo de desviar la atención de algo real y FIRME aunque insistas en negarlo...dejaste a tu propio hijo HUÉRFANO DE UN PADRE VIVO! Con tus influencias oscuras le robaste descaradamente a Julián mi hermano LA PATRIA POTESTAD Y A MATI EL DERECHO DE ESTAR CON SU PAPÁ ...Y eres tan básica y estás tan vacía que solo se te ocurre este videito sexual y barato que será otra vergüenza eterna en #elverderodiariodematiasgil , cuánto dolor has causado y causarás cuando él pueda entender y ver lo soberbia, corriente y mala, que tiene por "gran madre", falta de dignidad y valores reflejados en el trasero!. No es más fácil dar la cara y plantarte frente al mundo y decir las cosas como son? Que ocultas? Se te siguen cayendo todas y cada una de tus mentiras. DESCARADA #malamadre", se lee.

Seguidores del argentino aplaudieron las palabras de la hermana y aseguraron que tarde o temprano Matías crecerá y descubrirá toda la verdad.

"Mamá mamá, ¿por qué no puedo ver a mi papá? Mamá, ¿qué pasa con papi que no dejas que lo vea? ¿Cómo es papá? ¿Qué le gusta qué no le gusta? Y sus respuestas serán muchas pero la realidad una Matías, antepuso su ego antes que a ti. Porque papá pudo fallarle a mamá, pudo herir a mamá pero eso es asunto de adultos que mamá debió comprender y robarte el derecho de tener papá por capricho es algo que tú con el tiempo deberás juzgar. Papá te ama Matías", opina una cibernauta que como muchas han brindado palabras de aliento a Julián Gil.